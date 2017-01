Pechvogel Vantornout: "Is die afrastering met scherpe balken wel verantwoord?"

Vantornout belandde tegen een paaltje. Vantornout belandde tegen een paaltje.

Het parcours van de veldrit in Baal was afgezet met doorgezaagde balken, maar daar waren de renners niet onverdeeld gelukkig over. Klaas Vantornout, die zwaar ten val kwam, vroeg zich af of dat wel verantwoord was en ook Wout van Aert uitte zijn ongenoegen.