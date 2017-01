Voormalig veldritkampioen René De Clercq, de vader van Mario, is overleden

De Clercq was prof van 1970 tot 1976 en haalde in die periode 12 overwinningen. Hoogtepunt was zijn wereldtitel bij de amateurs (alle niet-profs) in 1969, toen hij Roger De Vlaeminck kon vloeren in Magstadt.

Een jaar na die wereldtitel stapte De Clercq over naar de profs. In 1971 stond hij meteen op het podium van het WK in Apeldoorn, na Eric De Vlaeminck en Berten Van Damme. Brons was ook zijn deel op het BK veldrijden in 1967 en 1971.

René De Clercq was niet alleen de vader van Mario - die zelf drie keer wereldkampioen zou worden - maar ook de broer van Roger, die drie keer Belgisch kampioen werd in de jaren 60. Hij was ook de grootvader van Angelo, die momenteel als elite zonder contract voor Marlux-Napoleon Games rijdt.