Ex-crosser Vannoppen wordt trainer bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice

Niels Albert wordt ploegleider van het team van Wout van Aert, maar blijft ook verbonden aan het project rond Adams en Peeters. Daar krijgen Albert en Johan Verstrepen de steun van Tom Vannoppen, die vooral met de veldrijders zal werken.

Vannoppen was tussen 1999 en 2007 een van de uitdagers van Sven Nys, Bart Wellens en Mario De Clercq. Hij werd tweede op het wereldkampioenschap in Zolder in 2002.