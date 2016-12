Van der Poel na val: "Ga mijn crossstijl zeker niet aanpassen"

Ik kan me het moment van de klap niet zo goed meer herinneren. Ik weet alleen dat ik even niets meer voelde in mijn gezicht en redelijk wat pijn had aan mijn nek. Dat was akelig

"Dat probeerde ik te voorkomen en ik ging Meeusen voorbij in de buitenbocht. Ik was er half naast, maar moest dan nog eens vol optrekken. Daardoor ging ik met te veel snelheid naar dat bergje. Toen ging het licht uit."

"Ik dacht zelf dat ik niet buiten bewustzijn ben geweest, maar de mensen van de EHBO vertelden me dat dat wel het geval was. Ik kan me het moment van de klap niet zo goed meer herinneren. Ik weet alleen dat ik eventjes niets meer voelde in mijn gezicht en redelijk wat pijn had aan mijn nek. Dat was akelig."

"Ik hoopte meteen dat het niet te erg was, want de belangrijkste crossen van dit seizoen komen er nog aan. Ik was wel even groggy, maar het zag er erger uit dan het eigenlijk was. Ik moet nu 48 uur rusten en zien hoe ik me daarna voel. In Baal (op 1 januari, red) ben ik er dus zeker niet bij."

Is het Nederlands kampioenschap een weekje later wel haalbaar? "Daar hoop ik in ieder geval aan de start te staan. Ik wil in Sint-Michielsgestel mijn Nederlandse driekleur verdedigen."