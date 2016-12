Roodhooft: "Hoop dat Mathieu er weer bij is op Nederlands kampioenschap"

"Maar het was wel even schrikken. Mathieu zag er echt niet goed uit na de val, zo had ik hem nog nooit gezien. Hij bleef ook heel lang stil liggen zonder iets te zeggen, wat mij verontruste omdat het niet de eerste keer is dat hij een ongeval heeft."

Van der Poel moet sowieso enkele crossen schrappen. "Het zal waarschijnlijk bij een paar pijnlijke dagen blijven. Maar in Bredene zal hij er morgen niet bij zijn. Baal? Het lijkt me ook onwaarschijnlijk dat hij daar fit op de fiets zou zitten."

"We hopen dat hij opnieuw van de partij zal zijn op het Nederlands kampioenschap (8 januari). Als hij zich daar weer goed voelt, dan lijkt het erop dat we veel geluk hebben gehad vandaag."