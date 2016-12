Stybar (18e) na Loenhout: "Leuk, maar lichaam was er niet op voorbereid"

Zal Zdenek Stybar eind januari ook te bewonderen zijn op het WK veldrijden? "2 crossen rijden is niet de ideale voorbereiding op een WK", zegt Stybar. "Toen ik wereldkampioen werd in Hoogerheide 2014 had ik in de aanloop 6 veldritten gereden."

Ook ploegleider Wilfried Peeters vindt een WK-deelname geen goed idee. "Als je veel op de weg rijdt, speel je veel van je techniek kwijt. En dat komt je duur te staan op een wedstrijd zoals het WK. Maar toen Stybar het nieuws hoorde over de Ronde van Qatar, die niet doorgaat, lachte hij in de camper: “Misschien kan ik dan wel het WK rijden.”"