Van der Poel naar ziekenhuis gebracht na zware val in Loenhout

Van der Poel kwam stevig ten val op zijn nek en schouders en bleef minutenlang liggen op de plaats van de valpartij.

Broer David en vader Adrie van der Poel kwamen toegesneld en zagen hoe de Nederlandse kampioen met een draagbaar en nekbrace werd afgevoerd.

Een halfuur na de val verliet de ziekenwagen het terrein in Loenhout. Over de gevolgen van de valpartij is nog niets bekend.