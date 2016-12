Zieke Vantornout past voor crossen in Loenhout en Bredene

Vantornout schrapt alvast de crossen in Loenhout (DVV Trofee) en Bredene (Brico Cross), maar hij hoopt wel weer te kunnen aansluiten op 1 januari in Baal, als de Grote Prijs Sven Nys (DVV Trofee) op het programma staat.

Wel goed nieuws kon Marlux-Napoleon Games melden over de beloftevolle Alicia Franck (foto). Die kwam in december nog niet in actie, nadat ze op weg naar school door een auto was aangereden.

Maar de knieblessure is nu weer hersteld. Morgen in Bredene maakt ze haar rentree. "Ze is al een dag of vier weer aan het trainen", zegt sportief coördinator Mario De Clercq. "Het leek ons best om meteen weer wedstrijden te rijden tot de conditie weer op punt staat."