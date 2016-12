Stybar duikt in Loenhout en Bredene weer het veld in

"Ik ben heel blij dat ik na een jaar nog eens terugkeer naar het veldrijden", zegt de Tsjech van Etixx-Quick Step. "Het zal fantastisch zijn om nog eens te proeven van de cross. De geweldige gevoelens van weleer zullen terugkomen."

Stybar zal aan de start staan in Loenhout (DDV) en Bredene, 2 crossen die hij al kon winnen. "Ik kan niet beloven dat ik weer zal meestrijden voor de zege. Ik wil gewoon nog eens genieten van de veldritten en mijn best doen."

Vorig seizoen pikte Stybar 1 cross mee: in Essen, waar hij 20e eindigde. Op zijn erelijst in het veld prijken onder meer 3 wereldtitels bij de profs en eindzeges in de Wereldbeker en de Superprestige.