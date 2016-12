Sneakpreview "Kroonprinsen": driften met de Dodge en een wheelie bergop

"De mensen zullen ons beter leren kennen. Je zal zien dat we ook maar vier normale jongens zijn. We spreken wel vier verschillende dialecten", lacht kroonprins en wereldkampioen Wout van Aert.

"Nu zie je ook waar we op weekdagen mee bezig zijn. Met onze cameraatjes kunnen we zelf bepalen wat we interessant vinden om te laten zien, trainingen of analyses bijvoorbeeld. Dat maakt het leuk voor ons."