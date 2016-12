Marianne Vos voor comeback: "Hartstikke onzeker"

Marianne Vos maakt comeback in het veld: "Ik weet niet waar ik sta" Marianne Vos maakt comeback in het veld: "Ik weet niet waar ik sta"

Morgen duikt Marianne Vos na precies 687 dagen weer het veld in voor een cross. In de Scheldecross maakt de zevenvoudige wereldkampioene haar comeback. "Ik heb er veel zin in", zegt de Nederlandse. "Na een gemist cross-seizoen is de motivatie er zeker."