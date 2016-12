Van der Haar: "Ik had het Wout en Mathieu moeilijk kunnen maken"

"De revalidatie verloopt naar wens. De spierscheuring herstelt netjes, maar sprints en intervaltrainingen zitten er nog niet in."

Weet Van der Haar al wanneer hij opnieuw het veld zal induiken? "Er is nog geen datum, omdat er nog geen zekerheid is. Als de pijn wegblijft, dan kan ik een wedstrijd meepikken als training. Ook al word ik dan maar 25e, dan kan ik kijken hoe het gaat."

Krijgen we Van der Haar in januari nog in het veld te zien? "Ik durf wel te zeggen dat dat moet lukken. Ik wil graag nog enkele wedstrijden rijden. Als je er nu mee stopt en in maart opnieuw begint, weet je helemaal niet waar je staat."

"Het is beter om er alles aan te doen om met een goed gevoel af te sluiten. Of ik dan nog aan het WK denk? Als ik weer volop kan trainen, dan kan ik een redelijk niveau halen. Misschien is dat niet het niveau voor een podiumplaats, maar wel voor de 4e of 5e plek."