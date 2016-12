Grieperige Peeters mist de veldritten in Antwerpen en Namen

"Het voorbije weekend kampte Rob al met verkoudheidssymptomen en die zijn de voorbije dagen alleen maar toegenomen", laat zijn ploeg Crelan-Vastgoedservice weten. "Rob ligt al drie dagen in z'n bed met griep en hoge koorts. Hij is er dus niet bij in Antwerpen en Namen."

Peeters won eind augustus een veldrit in China, maar komt in de belangrijkste crossen amper in het stuk voor. Verder dan een tweede plaats in de Waaslandcross is Peeters dit seizoen nog niet geraakt.