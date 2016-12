VIDEO: de brug over de tramsporen voor het BK in Oostende ligt er

De voorbereidingen om de brug over de Koningin Astridlaan in Oostende te leggen zijn eind november opgestart. Vannacht is de brug, onder het toeziend oog van burgemeester Johan Vande Lanotte, met twee kranen over de trambedding gehesen.

De brug is in totaal zes meter breed en 129 meter lang. Ze verbindt het parkeerterrein aan bioscoop Kinepolis met het strand van Oostende. Ze bestaat uit gegalvaniseerd staal. Tijdens de werkzaamheden vannacht is de elektriciteit van de tramleidingen uitgeschakeld. Over enkele dagen zal de brug volledig klaar zijn.