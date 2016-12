Meeusen uit ongenoegen over veldritkalender: "Tijd om oplossing te zoeken"

De oproep van Tom Meeusen om niet alle crossen op dezelfde te dag te organiseren krijgt steun van Klaas Vantornout en Lars Boom.

"Het zijn dan ook nog eens vier echte crossen zoals er nog maar weinig zijn", schrijft Vantornout op Twitter.

"Het is ook een schande dat sommige crossen niet tot de eerste categorie behoren. We moeten maar eens wat minder bochtjes in het parcours leggen", reageert Boom.