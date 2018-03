Van den Broeck: "Koersen op de weg lijkt wel vakantie"

Jurgen en Kurt Van den Broeck reden de Cape Epic voor het plezier. In het klassement zijn de broers op de 47e plaats geëindigd. Ze finishten op 6 uur van winnaars Jaroslav Kulhavy en Howard Grotts.

"We zijn niet te veel gevallen en hebben nauwelijks mechanische pech gekend", vertelt Kurt Van den Broeck. "Jurgen is wel enkele dagen ziek geweest. Hij kon nauwelijks eten en kreeg ook last van diarree. En een rit van 120 km met een lege maag is niet vanzelfsprekend."