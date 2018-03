Van den Broeck: "Veruit mooiste wielerwedstrijd die ik ooit heb gereden"

Enkele maanden geleden zei Jurgen Van den Broeck de fiets definitief vaarwel, maar voor de Cape Epic heeft hij zijn mountainbike toch weer opnieuw van stal gehaald.

"Het is eigenlijk begonnen als een weddenschap. "Als ik stop met fietsen, dan rijden we samen de Cape Epic", zei ik tegen mijn broer. En nu is het zover."

"Kurt heeft nooit wedstrijden gereden, dus voor hem is het een hele uitdaging. Ik weet wel min of meer wat ik mag verwachten, maar hij niet. We bekijken het van dag tot dag. We zijn hier niet om te presteren, finishen is het belangrijkste."