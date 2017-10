Boom wint NK mountainbike marathon met "kleimasker"

Lars Boom mocht juichen na een dagje door de regen en smurrie. Lars Boom mocht juichen na een dagje door de regen en smurrie.

Dat Lars Boom van alle markten thuis is, is een publiek geheim. Zijn wegseizoen zit er nog maar net op, of hij is alweer een Nederlandse titel rijker. Bij de vrouwen kroonde Annemiek van Vleuten zich tot Nederlands kampioene in de mountainbike marathon.