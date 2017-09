Schurter verovert zijn 6e wereldtitel mountainbike, Belgen spelen geen rol

In de hitte en het stof koos de Tsjech Jaroslav Kulhavy voor een snelle start. Alleen Nino Schurter, Henrique Avancini en Maxime Marotte konden zijn tempo volgen. Die laatste viel even later terug en werd vooraan afgelost door Thomas Litscher.

De beslissing viel in de slotronde, toen Schurter versnelde en de rest ter plaatse liet. De Zwitser, die dit jaar alle Wereldbeker-manches op zijn naam schreef, snelde naar zijn 3e wereldtitel op een rij en zijn 6e in totaal. Ook in 2009, 2012, 2013, 2015 en 2016 veroverde hij goud.

De Belgen speelden geen rol van betekenis. Kevin Panhuyzen werd 48e op 8'16" van Schurter. Jens Schuermans strandde op de 54e plaats, één plaatsje beter dan Ruben Scheire.