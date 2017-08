Van dominantie gesproken: 6 op 6 voor Schurter in WB MTB

Nino Schurter had de voorbije 5 manches al gewonnen en ook de 6e Wereldbekerwedstrijd was een prooi voor de Zwitser, olympisch en wereldkampioen in zijn discipline.

Schurter moest in Val di Sole (Italië) lange tijd Manuel Fumic naast zich dulden, maar Fumic viel voorin weg door pech.

Na een schuiver van Schurter nam Tempier de plaats van Fumic in, maar in de slotronde stond er geen maat op Schurter.