Githa Michiels wordt 11e op EK mountainbike, Vogel wint bij de mannen

Darfo Boario Terme was het toneel van het EK cross country. Julien Absalon had zijn zinnen gezet op een vijfde titel op een rij, een zesde in totaal. Maar dat was buiten de Zwitser Florian Vogel gerekend, de Europese kampioen van 2008.

Vogel en Absalon maakten er een spannende wedstrijd van, maar uiteindelijk had de Zwitser het beste eindschot. Manuel Fumic mocht als derde mee op het podium.

Kevin Panhuyzen was op de 32e plaats de beste Belg. Hij was bovendien de enige Belg die de finish haalde. Jens Schuermans, die vorige week nog de Belgische titel op zak stak, haalde de finish niet.

Bij de vrouwen deed Githa Michiels het wel aardig, met een elfde plaats. De verschillen waren wel gigantisch. Jana Belomoina had 3'26" voorsprong op de zilveren Linda Indergand. Michiels volgde al op meer dan 8 minuten.