Hattrick voor Schurter, Van der Poel geeft op in Vallnord

Nino Schurter won de vorige manches in Tsjechië en Duitsland en was ook in de derde Wereldbekerwedstrijd helemaal op de afspraak. De Zwitser maakte er een onemanshow van en scoorde een zuivere drie op drie.

Mathieu van der Poel was in de vorige manche (eind mei) nog de grootste uitdager van Schurter, maar de Nederlander kende in Andorra geen goeie dag. Van der Poel kon zich nooit echt in de debatten mengen en gaf uiteindelijk op.

"Het draaide voor geen meter vandaag", reageert Van der Poel op de site van zijn ploeg. "De hoogte kan de oorzaak zijn. Bij de start verzuurde ik vrijwel meteen en ik heb mezelf bewust niet geforceerd."