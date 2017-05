Meirhaeghe: "Van der Poel kan olympisch kampioen mountainbiken worden"

Donderdag troefde Mathieu van der Poel in de sprint Gilbert en Van Aert af tijdens de Ronde van Belgie. 3 dagen later reed hij op zijn mountainbike naar de 2e plaats in de Wereldbekermanche van Albstadt (Duitsland), achter olympisch kampioen Schurter.

"Ik had er mijn geld op ingezet", reageert ex-mountainbiker Filip Meirhaeghe bij Sporza. "Vooral na zijn indrukwekkende prestatie vorige week in Tsjechië."

"Van der Poel had toen pech bij de start, maar rukte van de laatste naar de 8e plaats op. In die 2e Wereldbekermanche liet Van der Poel rondetijden noteren die even scherp waren als die van de eerste renners. Dat was de eerste keer dat ik hem zo bezig zag."