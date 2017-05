Van der Poel moet enkel olympisch kampioen Schurter voorlaten in Albstadt

Maar Van der Poel verteerde de overstap van de wegfiets naar de mountainbike zonder problemen. Hij vocht een hele wedstrijd lang een verwoed gevecht uit met wereldtopper Nino Schurter, de regerende wereld- en olympische kampioen.

Door een valpartij in de 4e ronde moest Van der Poel Schurter wel laten gaan. Hij kwam nog dichter op de Zwitser, maar die kon net aan de druk weerstaan. Het respect van Schurter voor alleskunner Van der Poel was groot: aan de finish wachtte hij hem op en viel hij hem in de armen.

In de tussenstand van de Wereldbeker doet Schurter een geweldige zaak, want na twee manches heeft hij nog altijd het maximum van de punten. De Spanjaard Valero volgt al op 150 punten, Van der Poel staat zowaar op de 3e plaats in de tussenstand.