Nys: "Van der Poel staat zondag op het podium"

Na een tussendoortje in de Ronde van België zit Mathieu van der Poel zondag weer op zijn mountainbike. Vorig weekend reed hij vanuit de 90e startpositie naar de 8e plaats in de openingsmanche van de Wereldbeker in Tsjechië.

Volgens Sven Nys doet hij komende zondag in de Wereldbekermanche in Duitsland nog beter. "Van der Poel staat zondag op het podium in Albstadt", denkt de ex-crosser en -mountainbiker. "Wie weet doet hij daar wel mee voor de overwinning."

"In Tsjechië verloor hij anderhalve minuut, maar wel in de eerste ronde. Door valpartijen, oponthoud en andere zaken kon hij nooit zijn ding doen. In de voorlaatste ronde reed hij wel de rapste ronde van het hele peloton. Dat was indrukwekkend."