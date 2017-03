Nys en Vanthourenhout realiseren droom: "Unieke ervaring"

Cape Epic is een zevendaagse mountainbiketocht door Zuid-Afrika. In totaal moeten deelnemers 691 kilometer en 15.400 hoogtemeters overwinnen. Vandaag kwamen de deelnemers aan, ook Nys en Vanthourenhout.

"Waar een wil is, is een weg", zei Nys aan de finish. "Ik ben blij dat ik aan de finish ben. Uniek dat ik deze fantastische ervaring met Sven mag delen. Ik werd met de dag beter. De tweede dag was mijn slechtste. Het is een droom die ik wou realiseren."

"Het is een aanrader voor iedereen", was ook Vanthourenhout enthousiast. "Alle verwachtingen zijn overtroffen, ook al was het loodzwaar. De mensen, de renners, de organisatie en de mensen die ervoor zorgden dat wij hier konden starten: door hen kregen we nog meer voldoening van dit avontuur."