Nys in Cape Epic: "Vandaag heb ik een grens verlegd"

In totaal krijgen de bikers 7 ritten te verwerken

Sven Nys rijdt deze week samen met zijn boezemvriend Sven Vanthourenhout de Absa Cape Epic in Zuid-Afrika. Beide ex-veldrijders zijn blij dat de eerste rit erop zit, want die hakte er serieus op in. "Volledig uitgeput, krampen en misselijk.", reageert Nys op Twitter.