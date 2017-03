Sven Nys en Sven Vanthourenhout zijn helemaal klaar voor de Cape Epic

De Cape Epic is een zevendaagse mountainbiketocht door Zuid-Afrika. "Met ritten van 100 à 120 kilometer per dag", legt Nys uit. "We overwinnen telkens 3.000 à 4.000 hoogtemeters."

Vanthourenhout en Nys zijn wel ingeschreven als recreanten, niet als renners. "We willen genieten. Dit een droom die uitkomt, het wordt fantastisch."