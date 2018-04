De Ketele en De Pauw hernieuwen titel in Six Days Series niet

De Six Days Series bundelen de Zesdaagses van Berlijn, Londen en Kopenhagen, stuk voor stuk onafhankelijke wedstrijden. Over die 3 Zesdaagses heen kunnen de deelnemende duo's wel punten sprokkelen voor het klassement van de Six Days Series. De finale wordt beslecht op 1 avond, in het Spaanse Mallorca.

Vorig jaar wonnen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw die Six Days Series nog, voor een Nederlands (met Niki Terpstra) en een Spaans duo, maar dit seizoen zijn de Belgen daar niet in geslaagd. Bij aanvang van de finale in Mallorca voerden de Belgische kampioenen het puntenklassement wel nog aan.

Het Belgisch duo won zaterdagavond de laatste proef, de afvallingskoers, maar dat was niet voldoende om de Spaanse vice-wereldkampioenen Vedri en Torres van de titel te houden. De Spanjaarden hadden de kloof te groot gemaakt door afvallingsrace de 20-minuten durende koppelkoers naar zich toe te trekken.