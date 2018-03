Cavendish doet ook dit jaar mee aan de Zesdaagse van Londen

Terwijl hij nog herstelt van zijn valpartij in Milaan-Sanremo maakt Mark Cavendish al plannen voor later dit jaar. Eind oktober zal hij opnieuw de handschoen opnemen tegen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw in de Zesdaagse van Londen.

Cavendish eindigde al 2 keer tweede na het Belgische duo, eerst aan de zijde van Bradley Wiggins en vorig jaar samen met Peter Kennaugh.

"De fans zijn geweldig in Londen. Zij houden je 6 dagen op de been. Daarom dat je ook steeds wil terugkomen", zegt Cavendish. "Ik doe zeker mee om te winnen."

"Dat wordt wel niet makkelijk, want het deelnemersveld in Londen is altijd erg sterk. Hopelijk staat iedereen achter mij."