Griet Hoet en Anneleen Monsieur hebben weer prijs op WK

Griet Hoet en Anneleen Monsieur reden op de olympische wielerpiste naar een Belgisch record (1'08"314). "We zijn supergelukkig. Ons doel was om onder de 1:10 te duiken en we doen ruim beter", reageert Hoet.

Morgen komt ze nog een laatste keer in actie. Dan rijdt Hoet samen met Monsieur de sprint in Rio. Besluiten ze het WK met een derde medaille?