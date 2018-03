Wereldkampioene Degrendele trekt 2 maanden naar het Japanse keirincircuit

Op het WK baanwielrennen snelde Nicky Degrendele 8 dagen geleden naar de wereldtitel in de keirin, een sprintnummer dat ook op het olympische programma staat.

Over 2 jaar kan ze dus een gooi doen naar goud in Tokio. Degrendele zal de Japanse pistes binnenkort verkennen, want in mei reist ze naar Japan af om er mee te draaien in het keirincircuit. Ze zal er minstens 3 wedstrijden rijden, die elk bestaan uit 4 competitiedagen.

Daarmee treedt ze in de voetsporen van onze landgenoot en keirinwereldkampioen Michel Vaarten, die in de jaren 80 aan de slag ging in het legendarische Japanse keirincircuit.