Bondscoach Pieters: "Goud Degrendele was top, maar toch veel tegenvallers"

Nicky Degrendele (l) is het goudhaantje van Peter Pieters (r).

Goud voor Nicky Degrendele, zilver voor Jolien D'hoore: dat is de Belgische oogst op het WK baanwielrennen. Bondscoach Peter Pieters legt uit of we hier tevreden mee moeten zijn. "Het is soms frustrerend, want je stopt hier veel tijd en energie in."