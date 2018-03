De Ketele: "Kan mij geen kloten schelen als ze mij op dit WK willen afrekenen"

Wij zijn geen wereldtoppers, maar in de ploegkoers kunnen we wel wedijveren met de wereldtop. Alleen moet het dan blijkbaar meezitten.

"Ik kan niet zeggen hoe de anderen gereden hebben. Ik was blij over mijn eigen conditie. Ik droom nog altijd van een 2e wereldtitel. Ik steek mijn ambities niet onder stoelen of banken. Als ze mij willen afrekenen op die 5e en 8e plaats dan moeten ze dat maar doen. Dat kan mij geen kloten schelen. Ik had er hard voor gewerkt, ik stond er."

De Ketele en De Pauw hebben er al een zwaar zesdaagseseizoen opzitten en moesten optornen tegen frissere renners, die specifiek toeleefden naar het WK. "Wij moeten koersen voor ons geld in die zesdaagses. Het klopt dat dat soms in de weg zit van onze voorbereiding op een groot toernooi."

"Iemand als Cameron Meyer heeft zich lekker in de zon kunnen voorbereiden. Hij is uiteraard ook een wereldtopper, terwijl wij daar onder staan. Maar in de ploegkoers moeten we met hen kunnen wedijveren, al moet het dan blijkbaar toch meezitten."