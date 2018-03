Bossuyt na de ploegkoers: "Van bij de start verzuurd tot in mijn oren"

Helemaal groggy. Zo diep is Wout Van Aert moeten gaan voor zijn 3e plaats

Het is met zijn laatste krachten dat Wout van Aert over de finish bolt in de Strade Bianche. De veldrijder gaat erbij liggen en het duurt toch even voor hij bekomen is.

Het is met zijn laatste krachten dat Wout van Aert over de finish bolt in de Strade Bianche. De veldrijder gaat erbij liggen en het duurt toch even voor hij bekomen is.