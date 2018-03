De Ketele verdedigt keuze in ploegenachtervolging: "Het uitpraten met de coach"

In de box van de Belgen was er wel wat spanning rond die achtervolging. Begrijpt De Ketele dat bondscoach Peter Pieters en de technisch directeur zich gepasseerd voelen?

De Ketele: "Ze waren daar in de box voor de wedstrijd. Ze hebben het laten gebeuren. Ze hebben evenveel verantwoordelijkheid, denk ik."

"Het was onze keuze, we moeten niet altijd 100 procent akkoord gaan met elkaar. Het is gewoon belangrijk om elkaar nu weer te vinden en erover te praten. Maar dat gaan we niet in de pers doen. Dat doen we rustig na het WK."

"Ik ben er zeker van dat er geen haar in de boter zit. Dat wordt uitgepraat als grote mensen. Ik denk dat ze ook gaan inzien dat het grote durf en ambitie was, meer dan dat we probeerden de staf te passeren."