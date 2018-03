Geblesseerde Kopecky kan wereldtitel ploegkoers niet verdedigen

"We hebben zo lang mogelijk gewacht om de beslissing te nemen", zegt Kopecky. "We hebben gisteren geprobeerd om te ploegkoersen, maar de aflossing is zo goed als onmogelijk. De techniek is niet zoals ze moet zijn, ik mis kracht en het doet enorm veel pijn."

"We vinden het natuurlijk heel jammer. Jolien is ook teleurgesteld, want het is een mogelijke medaille die we laten liggen. Het was een moeilijke, maar wel de verstandigste beslissing. Vorig jaar gaf de wereldtitel zo een machtig gevoel en nu kan ik zelfs niet proberen."

"Maar gelukkig telt het WK nog niet als kwalificatie voor de Olympische Spelen. Pas in augustus moeten we er weer staan. Nu is het voor Shari een heel mooie ervaring om deel te nemen."