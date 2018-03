Zilveren D'hoore: "Ik had liever op de hoogste trede gestaan"

"Deze medaille is wel een opsteker voor mij en de hele Belgische ploeg. Dat belooft. Zaterdag is er de ploegkoers en zondag de puntenkoers, daar gaan we nog vol voor. Hopelijk doen we met België even goed als vorig jaar in Hongkong, met de 5 medailles die we toen haalden."

De ploegkoers rijdt D'hoore met Lotte Kopecky, die twee weken geleden op haar elleboog viel. D'hoore: "Donderdag na de training beslissen we definitief of Lotte zaterdag kan rijden. Het moet medisch verantwoord zijn. Lotte mag haar seizoen en carrière niet in gevaar brengen."

"Maar als ze rijdt, zullen we sowieso niet met gelijke wapens strijden, want onbewust zullen we denken dat er iets met die elleboog is. Maar goed, we gaan er ons hoofd niet over breken, want Lotte is enorm gemotiveerd."

Vorig weekend was D'hoore nog aan de slag op de weg. In de Omloop Het Nieuwsblad legde ze beslag op de 8e plaats, in de Omloop van het Hageland op de 3e. "Door de koude zat er op het einde van de Omloop nog weinig power in mijn benen om te sprinten. Maar in de koers zelf voelde ik me heel goed."

"De resultaten van vorig weekend tonen het misschien niet, maar hier op het WK heb ik toch al kunnen bewijzen dat mijn conditie top is. Ik heb dan ook een heel goeie winter achter de rug. Hopelijk valt er de komende dagen en weken ergens nog een appel uit de kast."