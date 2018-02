D'hoore voor WK: "Ik wil in elk onderdeel een medaille proberen te pakken"

Ook Moreno De Pauw heeft honger naar de titel. "De ploegkoers met De Ketele is een van de doelen. We werken al een paar jaar aan de achtervolging en we willen tonen dat we vooruitgang geboekt hebben."

"Het is een droom om ooit wereldkampioen te worden en nu het zou mooi zijn omdat het nu bijna voor eigen volk is.We moeten rekenen op een goeie vorm die dag, maar daarmee moet je altijd wat geluk hebben. Vorig jaar pakten we brons, dat is goed, maar als je derde kan worden, kan je ook winnen."

"We doen nu ook al heel de winter mee voor het podium, dus we moeten er zeker in geloven. De landen die we toen tegenkwamen, Italië, Frankrijk en Spanje, zijn de landen waar we ook nu rekening mee moeten houden. We weten naar wie we moeten kijken, maar ze zullen ook naar ons kijken."

De ploegkoers wordt ook olympisch. Is dat een extra motivatie? "Zeker. We hebben het altijd heel graag gedaan, maar het is zeker positief dat het nu olympisch is. Zeker voor de media-aandacht. Dat is motiverend."