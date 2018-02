Titelverdedigster Kopecky onzeker voor WK door val in oefenkoers

Jolien D'hoore en Lotte Kopecky werden vorig jaar in Hongkong de eerste wereldkampioenen bij vrouwen in de ploegkoers. Die titel willen de Belgische vrouwen graag verlengen op het komende WK in Apeldoorn, dat van 28 februari tot 4 maart op het programma staat.

Maar de voorbereiding van het paar loopt niet vlekkeloos. Kopecky kwam afgelopen weekend ten val op haar elleboog in het slot van een wedstrijdje in Rumst. De schade was aanzienlijk. De eerste onderzoeken wijzen op een barst in radius. Dat zou haar deelname aan het WK in het gedrang brengen.

Er volgen nog verdere onderzoeken en woensdag wordt de knoop over haar deelname doorgehakt. Shari Bossuyt zou een mogelijke vervangster zijn voor Kopecky. Zij lastte alvast extra trainingen in op de piste.