In de fietspositie van Merckx zou Wiggins maar 44 km gereden hebben

Is Sir Bradley Wiggins de beste tijdrijder aller tijden? Maarten Vangramberen vraagt het aan de beste wielrenner aller tijden: Eddy Merckx. Hij fietste 49 kilometer en 431 meter in een uur.

"Het moeilijkste uur in mijn carrière", getuigt Merckx over zijn prestatie in 1972. "Mijn loopbaan zou niet compleet geweest zijn zonder dat werelduurrecord."

Wiggins deed drie jaar geleden 5 kilometer beter dan Merckx. Hij fietste 54 kilometer en 526 meter. "Een prachtatleet en een prachtkampioen", vindt Merckx. "Het zal niet makkelijk zijn om die prestatie te verbeteren. Zelfs met de nieuwste technologie zal het nog een tijdje duren."