Keisse: "Spanning voor olympische ploegkoers? Dat krikt het niveau op"

Peter Pieters zal uiteindelijk de knoop over de olympische ploegkoers moeten doorhakken. "We hebben intern al lang over de sollicitatie van Keisse gesproken. Ik heb gezegd dat we moeten wachten tot de selectie-eisen bekend zijn om te weten wat je moet doen om naar de Spelen te gaan. Want anders kan je geen duidelijk antwoord geven."

De Ketele en De Pauw zijn de laatste jaren goed bezig. "Op dit moment is niemand zeker van zijn plek, je moet elk jaar je bewijzen. Maar ik merk wel dat nu de competitie groter wordt met de doorbraak van die jonge jongens dat de ouderen nog meer gemotiveerd zijn om er een schepje bovenop te doen."

"We gaan Iljo zeker een goeie kans geven om te laten zien dat hij het niveau aankan. Dat moet normaal gezien zeker kunnen. Als je zo op de weg kunt rijden, dan moet je dat op de baan ook kunnen. Ik hoop dat iedereen een eerlijke kans krijgt."