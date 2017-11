Keisse: "Het spel ontploft ook zonder mij, maar ik mis wel wat peper en zout"

Keisse zit alle dagen in de tribune in Gent: "De eerste dagen was ik heel nerveus en zat ik een beetje mee te koersen op mijn stoel. Dat is nu over. Nu hoop ik dat er af en toe een beetje meer peper en zout in de ploegkoersen zit. Tot nu toe heb ik een beetje op mijn honger gezeten."

Wie wél blij is dat Keisse Gent niet rijdt, is Patrick Lefevere, de teammanager van zijn team Quick-Step Floors: "Hij steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij is blij dat ik een degelijke rustperiode heb kunnen inlassen, weliswaar gedwongen. Hopelijk hangt daar een goed wegseizoen aan vast."