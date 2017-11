Planckaert: "De weg is niet het doel van De Pauw, het is alles voor de piste"

Zou het dan beter kunnen zijn om toch meer in te zetten op de weg, om daar dan de vruchten van te plukken op de piste? "We geven hem dikwijls een programma waar het niet altijd vlak is, met wedstrijden in rondes waar het ook wat bergop is, speciaal voor zijn versterking."

"Maar het ligt ook aan Moreno zelf: wil hij dat doen of niet? We proberen er alles aan te doen om hem te stimuleren: rijd die wedstrijden uit, dat is een begin. Maar probeer ook eens zoals Kenny mee te gaan in een ontsnapping. Niet om een prijs te rijden, maar ter versterking op het pisteprogramma."

We zijn er altijd mee bezig. Er wordt veel gezegd dat hij niet graag traint, maar de mensen zeggen zoveel. Hij traint zoals hij moet trainen. Maar we moeten proberen om hem in de wegwedstrijden meer te stimuleren, hem meer te laten afzien. Dat we hem vaker zien aankomen dat hij zijn naam niet meer weet. Hij kan altijd nog goed babbelen als hij aankomt."

"Maar ik ben helemaal niet ontevreden over Moreno De Pauw en zeker niet van Kenny De Ketele. Daarom houden we hem ook in de ploeg, krijgt hij altijd een contractverlenging. Omdat hij toch presteert op de Wereldbekers, EK's, WK's. Hij maakt daar veel publiciteit voor de ploeg", besluit Planckaert.