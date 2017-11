Talentvolle pistiers: "We komen op de deur kloppen"

"Het liefst zou ik deze week al de zesdaagse winnen. Ik moet realistisch blijven, samen met Lindsay mik ik op de top 5 en dan zien we de komende jaren wel."

"Ik kom nu op de deur kloppen. Ik moet mijn plaats nog afdwingen. Over 2 jaar zullen ze rekening moeten houden met mij", zegt Ghys zelfverzekerd. "Ik voel wanneer ik moet gaan en wanneer niet. Dat is fijn, vooral in een zesdaagse. Als je de koers goed kan lezen, spaar je veel krachten."

"Kenny (De Ketele, red.) is de patron. Soms is hij hard voor mij, maar dat is goed bedoeld. Ik neem dat goed op. Kenny is een toffe kerel. Als ik in zijn voetsporen kan treden, mag ik tevreden zijn."

"Bij de jeugd noemden ze me een "dikkenek". Dat was mijn bedoeling niet. In de topsportschool heb ik daar met een psycholoog aan gewerkt. Nu sta ik met mijn voeten op de grond", verzekert de jonge pistier.