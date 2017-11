Keisse: "Ik probeer er ook een goeie Zesdaagse van te maken"

Iljo Keisse kan voor het eerst sinds lang nog eens genieten van een rustige winter. Zijn ploeg Quick Step-Floors is misschien wel tevreden dat de wegkapitein een tijdje échte rust kan nemen.

"Niemand is echt blij, want dit komt door een blessure", legt Keisse uit. "Maar het is nu zo en ik heb inderdaad enkele weken niets gedaan. Ik kan nu weer opbouwen vanaf 0, zoals de meeste ploegmaats doen."

"Maar ik moet anderzijds afwachten of ik er beter of minder van zal zijn. Ik heb altijd gevoeld dat deze Zesdaagse me geen nadeel geeft. We zien volgend voorjaar wel of dit goed was voor mij of niet."