De Ketele: "Zonder Keisse zijn Moreno en ik de topfavoriet in Gent"

Ik heb hier gewonnen in 2011 en 2014, dus als die reeks zich voortzet is het dit jaar weer prijs

Ik heb hier gewonnen in 2011 en 2014, dus als die reeks zich voortzet is het dit jaar weer prijs

"Ik heb hier gewonnen in 2011 en 2014, dus als die reeks zich voortzet is het dit jaar weer prijs. We zijn sowieso een van de favorieten, maar met onze ervaring in Gent zijn we misschien wel de topfavoriet."

Dat betekent niet dat De Ketele verwacht dat het van een leien dakje zal lopen. "De Australiërs (Meyer/Scotson) zijn in bloedvorm en ook de Fransen zijn sterk bezig. Zeker dan Thomas. Na dag 1 kunnen we wellicht nog een paar koppels aan dat favorietenlijstje toevoegen."

De Ketele lijkt na zijn val in de kermiskoers van Izegem net weer op tijd in vorm. "Ik durf nog niet te zeggen dat ik in topconditie ben, maar ik leun er dicht tegen aan. Ik ben in ieder geval stukken beter dan ik had gehoopt."