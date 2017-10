Keisse mist Zesdaagse van Gent door pinkblessure: "Grote ontgoocheling"

Iljo Keisse (34) won de Zesdaagse van Gent al zes keer, maar er komt dus voorlopig geen zevende triomf in "zijn" Kuipke.

De Gentenaar ging vorige vrijdag onder het mes aan zijn rechterpink. Keisse moet 10 tot 12 dagen rusten en kan pas over 6 à 8 weken weer in competitie komen.

"Het seizoen was nog niet voorbij voor mij. De Zesdaagse van Gent was mijn laatste doel van het jaar. Het is een grote ontgoocheling dat ik deze editie moet missen", reageert Keisse.

"Het wordt niet eenvoudig om mijn thuisrace als toeschouwer bij te wonen."