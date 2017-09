Baanwielrenner Kenny wil dan toch naar Spelen van Tokio

In een interview met de BBC vertelde Kenny dat hij na de Spelen van Rio fysiek en mentaal klaar was met zijn sport. "Ik was blij met de beslissing om te stoppen als baanwielrenner. Ik had opeens tijd voor andere dingen, ging zwemmen of uren wandelen met de honden."



"Maar ik kwam erachter dat het me ging vervelen. Daarop ben ik weer gaan trainen op de baan. De resultaten waren niet bijzonder, maar ik voelde me weer achttien. Alsof ik weer helemaal fris was."



De 29-jarige Kenny is getrouwd met baanwielrenster en viervoudig olympisch kampioene Laura Trott. In Rio pakte hij vorig jaar het goud op zowel de teamsprint, de sprint als de keirin. Maar zijn honger is nog niet gestild. "Ik wil terugkeren in de nationale selectie en weer meestrijden voor de prijzen. Op de lange termijn mik ik op nog een keer deelnemen aan de Spelen."