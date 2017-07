Keisse: "Ik ben zeker kandidaat voor de ploegkoers in Tokio"

Op de Olympische Spelen 2020 in Tokio staat de ploegkoers weer op het programma. "Of dat me interesseert? Absoluut. Het is nog ver om er nu al rekening mee te gaan houden. Renners van mijn leeftijd sluiten meestal contracten af van één of twee jaar, dus ik heb nog tijd om over mijn toekomst na te denken."

Het is duidelijk: de Spelen in Tokio spelen in het achterhoofd van Keisse. "De eerste keer op de Spelen werd het niets, de tweede keer behaalde ik een vierde plaats. Maar dat is niks waard in vergelijking met een medaille, natuurlijk. Niets is mooier dan zo'n olympische eremetaal."